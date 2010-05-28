Янукович хоче до жовтня завершити переговори про угоду про асоціацію і ЗВТ з ЄС

Київ. 28 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ просить українську сторону до жовтня завершити роботу над Угодою про асоціацію з Європейським Союзом та Угодою щодо безвізового режиму між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду Комітету з питань євроінтеграції.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що 15 жовтня відбудеться черговий саміт Україна-ЄС. Він зауважив, що до цього часу необхідно провести плідну роботу по всіх напрямках, щоб отримати конкретні відповіді щодо перспектив укладення Угоди про асоціацію та встановлення безвізового режиму.

Він підкреслив, що вчора мав телефонну розмову з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, під час якої обговорювалось питання лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Зараз, за його словами, Єврокомісія готує відповідний план, що дозволить вийти на підписання цієї угоди. В.ЯНУКОВИЧ попросив українську сторону до червня активно попрацювати в цьому напрямку.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що європейська інтеграція залишається для України одним із пріоритетних напрямків у міжнародній політиці, і тому потрібно посилити роботу над завершенням укладання Угоди про асоціацію. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що роботу потрібно вибудувати таким чином, щоб угода максимально враховувала національні інтереси України.

Він наголосив на необхідності працювати по всіх напрямках, у тому числі над питаннями гармонізації українського законодавства з європейським.

В.ЯНУКОВИЧ попросив при завершенні підготовки нового закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики, проект якого, за його словами, найближчим часом має бути поданий до Верховної Ради, врахувати ті аспекти, які потрібні для інтеграції України до Європейського Союзу.

Також глава держави підкреслив, що необхідно чітко визначитись, яку мету ставить перед собою Україна: підписати угоди про асоціацію та безвізовий режим у цьому році чи ні? Якщо, за словами В.ЯНУКОВИЧА, мета – досягти підписання цього року, то потрібно визначити чіткі кроки, як цього досягти. Він зауважив, що в питанні європейської інтеграції було завжди багато декларацій, але зараз важливо наповнити їх реальним змістом і не допустити розчарування суспільства від невиконаних обіцянок.

При цьому Президент заявив, підписання Угоди про асоціацію є своєрідним тестом для України і Європи. «Нам дуже важливо мати перспективу», - сказав він

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що дуже важливо підписати Угоду про безвізовий режим з ЄС уже цього року.

Крім того, Президент висловився за персональну відповідальність високопосадовців за той чи інший напрямок роботи. «Це моя вимога до Міністерства закордонних справ та Кабінету міністрів, щоб за кожною програмою стояли конкретні працівники. Якщо ми кажемо, що у нас уповільнився переговорний процес по зоні вільної торгівлі, то потрібно подивитись, що можна зробити – посилити переговорну групу… Потрібно робити висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.