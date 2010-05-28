Порти Одеси та Марселя домовилися про співпрацю

Київ. 28 травня. УНІАН. Одеський морський торговий порт і порт «Марсель» (Франція) домовилися про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, відповідна угода була підписана 26 травня в рамках українсько-французького бізнес-форуму, який проходив в Одесі.

Угода включає три головні напрями спільної роботи: інформаційний обмін (питання залучення вантажопотоків і інвестицій, розвитку виробничої інфраструктури, охорони навколишнього середовища), організація обміну досвідом, тренінгів і стажувань персоналу, а також співпраця у сфері розвитку круїзного туризму.

Перший крок на шляху реалізації угоди був зроблений вже 27 травня, коли французька делегація разом із представниками Одеської облдержадміністрації відвідала Одеський порт. У рамках візиту були організовані зустрічі за тематичними секторами – вантажоперевалка й інвестиції, безпека, технічний розвиток, екологія і освітні програми.