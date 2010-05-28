ЄС обговорить з Росією питання лібералізації візового режиму

Брюссель. 28 травня. УНІАН. ЄС обговорить з Росією на саміті 31 травня в Ростові-на-Дону питання лібералізації візового режиму.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Ми плануємо виробити кроки, які визначать, які технічні питання мають бути вирішені для підписання з Росією угоди про уникнення видачі короткотермінових віз”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що до запровадження безвізового режиму для короткотермінових поїздок між двома сторонами, багато кроків мають бути зроблені.

Серед таких кроків представник Єврокомісії назвав запровадження біометричних паспортів, покращення системи управління кордонами та ряд інших.

Крім того, за словами співрозмовника агентства, ЄС наполягатиме на розв’язанні питання щодо обов’язкової реєстрації іноземних громадян, що перебувають в Росії.

Представник Єврокомісії також зазначив, що незважаючи на заяви російського керівництва про готовність скасувати візовий режим “хоч із завтрашнього дня”, ряд кроків має бути здійснено. При цьому, наголосив він, ЄС на сьогодні має не такий вже й обмежувальний режим для громадян Росії, як про це інколи говорять.

“Якщо ми подивимося останню статистику за 2008 рік, то Росія видала громадянам ЄС 1,6 млн. віз, а країни-члени ЄС – 3,6 млн. віз громадянам Росії. Тобто, навіть з урахуванням населення ми маємо не такий вже й обмежувальний режим”, - сказав представник Єврокомісії.