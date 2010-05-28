В Люксембурзі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують досягнути згоди щодо законодавства про розлучення, обговорити проект Директиви про боротьбу з торгівлею людьми, схвалити Європейський пакт боротьби з торгівлею наркотиками, а також ряд висновків, зокрема, щодо неповнолітніх без нагляду, які шукають притулку в ЄС. Міністри також планують обговорити питання боротьби з тероризмом та питання функціонування Інформаційної Шенгенської системи та Візової інформаційної системи.

Дата події: 3-4 червня 2010 року. Час початку: 10:00, 3 червня 2010 року.