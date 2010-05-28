В Люксембурзі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

21:04, 28 травня 2010
Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити реалізацію Пакту стабільності та зростання, схвалити висновки щодо Європейської стратегії зайнятості та зростання до 2020 року, затвердити доповідь про посилення фінансового регулювання, а також обговорити підготовку до саміту “великої двадцятки”.

Дата події: 8 червня 2010 року.

Час початку: 10:30.

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