В Люксембурзі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
21:04, 28 травня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити реалізацію Пакту стабільності та зростання, схвалити висновки щодо Європейської стратегії зайнятості та зростання до 2020 року, затвердити доповідь про посилення фінансового регулювання, а також обговорити підготовку до саміту “великої двадцятки”.
Дата події: 8 червня 2010 року. Час початку: 10:30.
Час початку: 10:30.
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