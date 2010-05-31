ЄС не може надати ”дорожні карти” для скасування віз ні Росії, ні східним партнерам

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Голова групи народних партій у Європарламенті Жозеф ДОЛЬ вважає, що ЄС не може надати “дорожні карти” для безвізового режиму ні Росії, ні східним партнерам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у його коментарі напередодні саміту ЄС-Росія, текст якого переданий УНІАН.

“Ніяких обіцянок у вигляді “дорожніх карт” з чітким розкладом не може бути надано на цьому етапі. Ми маємо посилити наш діалог по візам, але також, по реадмісії – це дві сторони однієї монети”, - сказав Ж.ДОЛЬ.

У своїй заяві голова групи “народників” висловив переконання в тому, що одні й ті самі правила у питанні скасування короткотермінових віз, мають застосовуватися, як до Росії, так і до країн “Східного партнерства”. При цьому, Ж.ДОЛЬ наголосив, що країнам-учасницям “Східного партнерства” ЄС має надавати технічну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в російському Ростові-на-Дону розпочався саміт ЄС-Росія, одним з головних питань на порядку денному якого, стане питання продовження безвізового діалогу між Росією та ЄС. Передбачається, що ЄС та Росія визначать технічні кроки, які мають привести Росію до підписання угоди з ЄС про відмову від видачі короткотермінових віз. Серед країн-членів ЄС на сьогодні не має єдиної позиції щодо того, то мав би швидше отримати безвізовий режим з ЄС: Росія, чи країни-учасниці “Східного партнерства”.