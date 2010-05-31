Інфляція в єврозоні у травні зросла

Брюссель. 31 травня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у травні 2010 року (травень-2010 до травня-2009) в зоні євро становитиме 1,6%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У квітні 2010 року річна інфляція становила в єврозоні 1,5%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,0%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.