Індекс економічних очікувань у травні в Європі знизився

Брюссель. 31 травня. УНІАН. У травні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зменшився в єврозоні на 2,2 пункти порівняно з квітнем – до 98,4 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 1,9 пункти – до 100,0 пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зменшення індексу в обох зонах пояснюється переважно зменшенням рівня довіри в сфері послуг, роздрібної торгівлі, будівництва та рівня довіри споживачів. Зростання у травні продемонстрував лише рівень довіри у сфері промисловості.