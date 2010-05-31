У Луцьку стартує українсько-польська велогонка

Луцьк. 31 травня. УНІАН. У Луцьку стартує 54-та міжнародна велогонка українсько-польської дружби, присвячена пам’яті полковника Василя Скопенка.

Як передає кореспондент УНІАН, вона розпочнеться біля Меморіалу Пам’яті, а завершиться 4 червня у польському місті Пулави Люблінського воєводства Польщі.

У гонці візьмуть участь велосипедисти з України, Польщі, Росії та Білорусі, загалом близько 120 осіб віком до 23 років. Переможець велопробігу отримає від спонсорів новий автомобіль марки ”Пежо”.

Також сьогодні Луцький міський голова Богдан ШИБА зустрівся з польськими представниками велогонки українсько-польської дружби. Під час зустрічі він зазначив, що ця велогонка дасть можливість не тільки проявити себе молодим людям, спортсменам, а й покаже, що „ми не зважаємо на різні політичні моменти, а вшановуємо героя, незалежно від того, під якими прапорами він воював... Це найкраща відповідь на історичні перипетії щодо Другої світової війни і ми вшановуємо подвиг простого солдата, а не дії та плани вищих чинів...”.

***Полковник Радянської армії, Герой Радянського Союзу, українець за походженням В.Скопенко врятував від знищення мальовниче польське містечко Сандомєж, розташоване на півдні країни. Як командир піхотного полку у серпні 1944 року В.Скопенко міг віддати наказ артилерії знищити бойові позиції гітлерівців вогнем і тим самим пришвидшити хід львівсько-сандомирської операції. Однак він віддав наказ здійснювати бойову операцію таким чином, щоб не зруйнувати жодної з історичних будівель міста.

Велогонку пам’яті полковника В.Скопенка у Польщі було започатковано у 1956 році. А з 1972 року вона стала міжнародною, польсько-українською, оскільки її маршрут проходив територією нашої держави.