Президент Німеччини подав у відставку

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Президент Німеччини Хорст КЕЛЕР подав у відставку.

Про це повідомляють сьогодні німецькі ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, Президент оголосив про свою відставку після критики на його адресу через висловлювання, які він зробив щодо розміщення німецьких військ за кордоном.

Після свого несподіваного візиту до Афганістану, де розміщені німецькі війська, він заявив в інтерв’ю, що у випадку надзвичайних ситуацій, військові дії можуть стати необхідними “для забезпечення наших інтересів, зокрема, вільного руху товарів”.

Це висловлювання Х.КЕЛЕРА стало причиною жорсткої критики на його адресу.