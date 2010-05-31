Офіс органу європейських регуляторів електронних комунікацій відкриють в Ризі

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС вирішила, що Офіс органу європейських регуляторів електронних комунікацій буде розташований в Ризі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради сьогодні.

Створення Органу європейських регуляторів передбачено переглянутою Директивою щодо регулювання ринку телекомунікацій, яка була схвалена Європарламентом та Радою ЄС в 2009 році.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій об’єднуватиме керівників 27-ми національних регуляторів, а також матиме спеціальний Офіс в Ризі. Передбачається, що робота цього нового Органу ЄС сприятиме забезпеченню конкуренції на ринку комунікацій, а також співпрацюватиме з Єврокомісією для забезпечення подальшого розвитку узгодженої регуляторної практики в Європі.