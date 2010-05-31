Мінтранс повчиться у Німеччини та Австрії як будувати дороги

Київ. 31 травня. УНІАН. Міністерство транспорту і зв`язки України за дорученням міністра Костянтина ЄФИМЕНКА перейматиме досвід у сфері будівництва європейських доріг у Німеччини і Австрії. Про це повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку.

На переконання міністра, Україна має не залучати підрядчиків з-за кордону, які побудують дороги, а купувати в Європи сучасні наукові розробки і досягнення, які використовуються в дорожньому будівництві.

«Україна – європейська країна, тому дороги відповідного рівня є для неї необхідністю. Для цього ми вчитимемося у лідерів – Німеччини і Австрії – ми розвиватимемо вітчизняні підприємства, які якісно будуватимуть дороги, а не залучатимуть іноземних підрядчиків», - сказав К.ЄФИМЕНКО.

На думку міністра, сучасні наукові розробки і досягнення Європи у сфері будівництва, обслуговування доріг і облаштування придорожньої інфраструктури мають практично утілювати на автодорогах українські шляховики.