Янукович призначив Послів в Астрії та Франції

18:07, 31 травня 2010
Новини ЄС
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Укази - на сайті Президента

Київ. 31 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Австрія Андрія БЕРЕЗНОГО і Олександра КУПЧИШИНА – Надзвичайним та Повноважним Послом України у Французькій Республіці.

Про це йдеться в указах В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, тексти яких розміщені на сайті глави держави.

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