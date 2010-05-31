Янукович призначив Послів в Астрії та Франції
18:07, 31 травня 2010Новини ЄС
0 0
Укази - на сайті Президента
Київ. 31 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Австрія Андрія БЕРЕЗНОГО і Олександра КУПЧИШИНА – Надзвичайним та Повноважним Послом України у Французькій Республіці.
Про це йдеться в указах В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, тексти яких розміщені на сайті глави держави.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter