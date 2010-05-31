Янукович призначив Послів в Астрії та Франції

Київ. 31 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Австрія Андрія БЕРЕЗНОГО і Олександра КУПЧИШИНА – Надзвичайним та Повноважним Послом України у Французькій Республіці.

Про це йдеться в указах В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, тексти яких розміщені на сайті глави держави.