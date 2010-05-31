Євросуд з прав людини стане більш ефективним

Київ. 31 травня. УНІАН. Протокол №14 до Конвенції Ради Європи з прав людини набуває чинності 1 червня.

Про це УНІАН повідомили у представництві Ради Європи в Україні.

Згідно з повідомленням, Протокол №14 має на меті зробити Європейський суд з прав людини більш ефективним.

У повідомленні також зазначається, що у зв’язку з нагодою набуття чинності Протоколом 14 Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД та Президент суду Жан-Поль КОСТА заявили, що «набуття чинності Протоколу №14 є вирішальним кроком щодо поліпшення ефективності роботи Суду та захисту прав людини в Європі”.

Протокол передбачає спрощення проваджень в суді по схожих справах, посилення ефективності роботи суду, встановлення нових критеріїв прийнятності стосовно справ, в яких заявник не зазнав значного морального збитку тощо.

Протокол набуває чинності через три місяці з моменту як його підписала остання країна-член Ради Європи – Росія.