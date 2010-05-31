ЄС готує другий Громадський форум ”Східного партнерства”

Київ. 31 травня. УНІАН. Європейська комісія запрошує громадські організації з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України взяти участь у другому Громадському форумі «Східного партнерства».

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Форум відбудеться 18-19 листопада 2010 року в Берліні.

Як зазначили у Представництві ЄС, зустріч надасть можливість зміцнити контакти між недержавними організаціями ЄС та країн “Східного партнерства”, проаналізувати досягнення від моменту його першого засідання у листопаді 2009 року, а також обговорити перспективи майбутньої взаємодії.

Форум відкритий для участі представників організацій громадянського суспільства, незалежно від того, чи брали вони участь у першому засіданні, що відбулося в листопаді минулого року. Відбір учасників здійснюватиме Керівний комітет, що його обрали делегати першого Форуму. Відбір здійснюватиметься на основі процедури, яка нині розробляється, зазначили в Представництві.

До участі запрошуються профспілки, організації працедавців, професійні асоціації, недержавні організації, аналітичні центри, неприбуткові фундації, національні та міжнародні організації громадського суспільства та їхні мережі з країн “Східного партнерства” та держав ЄС, а також міжнародні організації та мережі.

Заявки на участь у форумі організації мають надсилати за адресою: RELEX-EAP-CIVIL-SOCIETY@ec.europa.eu.

Перший Громадський форум “Східного партнерства” відбувся 16-17 листопада 2009 року в Брюсселі та зібрав понад 200 громадських організацій.