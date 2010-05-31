Італійський RAI підозрює велогонщика Канчеллару у шахрайстві

Брюссель. 31 травня. УНІАН. Італійський телеканал RAI не виключає, що швейцарський велосипедист Фабьєн КАНЧЕЛЛАРА використовував електричний велосипед.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети “Le Soir”.

Італійський канал знайшов колишнього гонщика Давіда КАССАНІ, який розповів, що сам пробував такий велосипед. За його словами, велосипед існує з 2004 року, його концепцію створив один угорський конструктор.

Невеличкий електричний мотор, який розміщується в порожнині труби велосипеду неподалік від педалей, здатен розвивати швидкість до 50 км. на годину. При цьому, мотор практично є безшумним.

“Якщо б такий велосипед був лише у мене, то в свої 50 років, я міг би досить легко прийти першим на етапі гонки”, - сказав Д.КАССАНІ.

Телеканал також висловив припущення в тому, що Ф.КАНЧЕЛЛАРА, який цього року з очевидною легкістю виграв “Тур Фландрії” та гонку “Париж-Рубе”.