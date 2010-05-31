ЄС закликає Ізраїль негайно відкрити доступ до Гази

Брюссель. 31 травня. УНІАН. ЄС закликає Ізраїль негайно відкрити доступ до сектора Газа.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН від імені ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Гуманітарна ситуація в Газі залишається предметом серйозного занепокоєння. ЄС не сприймає триваючу політику закритості. Це неприйнятно і політично контрпродуктивно”, - написано у заяві.

У документі К.ЕШТОН закликала Ізраїль негайно і без будь-яки умов відкрити кордони для руху гуманітарної допомоги, комерційних товарів та людей в та з Гази.

ЄС також закликав Ізраїль негайно надати консульський доступ країнам-членам ЄС, а також інформацію щодо їх громадян на території сектору Газа.

У своїй заяві Верховний представник ЄС також висловила співчуття родинам загиблих сьогодні під час операції Ізраїлю проти “Флотилії волі” в 65 км. від берегів Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Ізраїль обстріляв та захопив гуманітарний караван судів, що прямували від Туреччини до сектору Гази.

В ході операції загинуло 19 осіб, 30 – отримали поранення.