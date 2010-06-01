Росія передала ЄС проект угоди про скасування віз

Москва. 1 червня. УНІАН. Росія передала Європейському Союзу свій проект угоди про скасування візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Ростові-на-Дону сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Нам потрібно рухатися до основної мети – скасування візового режиму, але зараз головне не політизувати це питання й не займатися прожектерством. Ми повинні дивитися правді в очі й дивитися на стан готовності всього ЄС до цієї проблеми», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Наша країна до вирішення цього завдання готова. За нами справа не стане. Нам, звичайно простіше, ми – одна країна, ЄС – 27 країн, але для того, щоб робота йшла активніше, ми передали наш проект угоди про скасування візових вимог громадян Росії й ЄС», - підкреслив він.

Д.МЕДВЕДЄВ сподівається, що європейські партнери його вивчать. Він упевнений, що цей крок цементував би стратегічне партнерство між Росією та Євросоюзом, а також полегшив життя для мільйонів людей.