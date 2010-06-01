Росія та ЄС підписали угоди про захист секретної інформації
14:16, 01 червня 2010Новини ЄС
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Сторони співпрацюють в зонах конфліктів
Москва. 1 червня. УНІАН. Росія та Європейський Союз підписали угоду про захист секретної інформації.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Ростові-на-Дону сказав Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ за підсумками саміту Росія-ЄС.
«Вважаємо також принципово важливою підписану сьогодні угоду про захист секретної інформації між Росією та ЄС, що сприятиме тісній співпраці у сфері зовнішньої безпеки», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
За його словами, ЄС і Росія мають вдалий досвід співпраці в цій сфері - врегулювання ситуації в Чаді, Центральноафриканській республіці, а також боротьба з піратством біля берегів Сомалі.
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