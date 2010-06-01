Лідери Росії та ЄС обговорили транзит газу через Україну
15:17, 01 червня 2010Новини ЄС
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Європа вітає "потепління" між Києвом та Москвою?
Москва. 1 червня. УНІАН. Транзит російського газу до Європи через Україну обговорювався під час самміту Росія – ЄС, що відбувся в Ростові-на-Дону.
Про це повідомив постпред Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ після закінчення самміту в Ростові-на-Дону, передає РІА «Новости».
”Ця тема обговорювалася. Останні рішення, ухвалені Росією і Україною в двосторонньому форматі, вітаються ЄС як чинник більшої стабільності в питанні енергопостачання російських споживачів і чинник, що гарантує енергобезпеку великої Європи”, - сказав В.ЧИЖОВ.
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