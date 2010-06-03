У Брюсселі засідатиме Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів оборони

Київ. 3 червня. УНІАН. 10 червня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, сьогодні у Києві відбулася зустріч міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ з групою іноземних радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України, яку очолював керівник Офісу зв’язку з НАТО в Україні Мартін КОЖІЕЛ.

Сторони обговорили питання, пов’язані з організацією підготовки та проведення засідання Комісії Україна – НАТО.

Як відзначив М.ЄЖЕЛЬ, це асідання є чудовою нагодою зустрітися зі своїми іноземними колегами, ознайомити їх з пріоритетними завданнями, які стоять перед новим керівництвом Міністерства оборони України, більш детально обговорити всі проблемні питання.

“Це засідання є дуже важливим для української сторони. Керівництво нашої держави задекларувало позаблоковий статус. У той же час, це не означає, що Україна повністю згортає свою співпрацю з Альянсом. Ми виступаємо за переведення цього співробітництва у більш практичну площину”, - підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.

У свою чергу іноземні радники при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі ЗСУ детально ознайомили представників української сторони з ходом реалізації спільних проектів щодо надання допомоги Збройним Силам України у їхньому реформуванні і розвитку.

У зустрічі взяли участь радник з питань кадрового забезпечення розвитку Збройних Сил України, управління та фінансового менеджменту у сфері оборони Стівен ГЛОВЕР, радник з питань залучення допомоги з боку США, начальник відділу військового співробітництва Посольства США в Україні підполковник Шеннон МАККОЙ, заступник керівника Офісу зв’язку НАТО в Україні, експерт з питань розроблення та впровадження Річної національної програми, спостерігач при Спільному координаційному комітеті Керсті КЕЛЬДЕР та менеджер Програми професійної підготовки, спостерігач при Спільному координаційному комітеті Баррі АДАМС.