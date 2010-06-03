Співдоповідачі ПАРЄ вітають курс влади України на реформи?

Київ. 3 червня. УНІАН. Співдоповідачі Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренате ВОЛЬВЕНД і Майліс РЕПС позитивно оцінюють ті зусилля, з якими нова влада проводить реформи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це вони заявили під час зустрічі з представниками парламентської фракції ПР.

Як відзначила Р.ВОЛЬВЕНД, під час її попередніх візитів до України йшлося про створення так званої дорожньої карти, яка дозволить припинити моніторинг України з боку Ради Європи і перейти до постмоніторингових процесів. Проте дотепер жодних зрушень у підготовці цього документа помічено не було.

«Але ми дивимося в майбутнє. Україні потрібно зараз налагодити діалог з Радою Європи, який будуватиметься на принципах демократії, і продовжувати роботу в конструктивному руслі», - відзначила Р.ВОЛЬВЕНД. Вона додала, що останніми роками в Україні дуже часто проходили вибори, що заважало плідній співпраці з ПАРЄ. «Політики надто багато зусиль віддавали виборам. Але зараз час розпочинати реформи», - наголосила Р.ВОЛЬВЕНД.

У свою чергу М.РЕПС сказала, що Україна має ухвалити низку непростих рішень - одразу і у кількох напрямах - як в економіці, так і в юстиції, медіа і в гуманітарній сфері. «Так, це складно, але водночас нас не влаштовують аргументи, що потрібно спочатку робити щось одне, потім - інше. Потрібно проводити реформи комплексно. А Рада Європи підтримуватиме Україну в цих прагненнях», - додала співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ. Вона також повідомила, що у вересні знову відвідає Україну.

Голова парламентської фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ запевнив представників ПАСІ, що всі зобов`язання, які узяла на себе Україна у рамках співпраці з Радою Європи, найближчим часом буде виконано.

О.ЄФРЕМОВ також відзначив, що всі законопроекти, які потрібні для припинення моніторингу України з боку Ради Європи, будуть ухвалені вже до кінця року. «Останніми роками було втрачено довіру до нашої країни. Хотілося б її швидко відновити», - додав депутат-регіонал.