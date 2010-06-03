Литвин хоче ”дорожню карту” виконання зобов`язань України перед РЄ

Київ. 3 червня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ініціює розробку ”дорожньої карти” виконання зобов’язань України перед Радою Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов`язків та зобов`язань державами-учасницями Ради Європи (Моніторинговий комітет) Ренатою ВОЛЬВЕНД та Майліс РЕПС.

В.ЛИТВИН заявив про те, що найближчим часом буде проведено аналіз стану виконання зобов`язань України перед Радою Європи ”у частині законодавчих і практичних рішень”.

За його словами, на основі такого аналізу має бути розроблена ”дорожня карта” виконання цих зобов’язань з визначенням етапності їхньої реалізації та чіткими часовими рамками.

Голова ВР високо оцінив роботу співдоповідачів, зазначивши, що їхні оцінки, спостереження і рекомендації ”будуть із вдячністю сприйняті”. ”Те, що належить виконати в рамках зобов’язань Україні, потрібно не Раді Європи, а нашій країні”, - зазначив В.ЛИТВИН.

Торкаючись внутрішньополітичної ситуації, голова ВР назвав нинішній період ”етапом політичної активності”, наголосивши, що у Верховній Раді ”є розуміння спільної відповідальності”. ”Для мене важливо, щоб ми у парламентському середовищі дотримувалися цивілізованого принципу взаємовідносин. Сьогодні як ніколи важливо зберегти рівновагу в країні - ефективна влада, потужна опозиція, свобода слова”, - додав він.

В.ЛИТВИН поінформував про законодавчу роботу парламенту, спрямовану на реформування судової і виборчої системи на виконання зобов`язань України перед Радою Європи. Зокрема, сказав він, сьогодні парламент ухвалив у першому читанні закон про судоустрій. На його думку, цей документ паралельно з підготовкою до другого читання необхідно направити до Венеціанської комісії, аби врахувати висновки цієї поважної інституції.