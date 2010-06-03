Військові України та Латвії обговорили співпрацю

Київ. 3 червня. УНІАН. Делегації Міністерств оборони України та Латвії обговорили перспективи подальшого розвитку співробітництва між оборонними відомствами та збройними силами двох країн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони України, переговори військових делегацій на чолі із заступником міністра оборони України Борисом АНДРЕСЮКОМ та державним секретарем Міноборони Латвії Янісом САРТСОМ пройшли сьогодні в Києві.

На початку переговорів Б.АНДРЕСЮК відзначив, що двостороннє співробітництво в оборонній сфері між Україною і Латвійською Республікою динамічно розвивається.

“Ми зацікавлені у розвитку двосторонньої співпраці між Україною і Латвією”, - підкреслив Б.АНДРЕСЮК і додав, що досвід оборонного сектору Латвії у досягненні критеріїв провідних європейських країн є цінним для України.

У свою чергу Я.САРТС відзначив, що Україна була і залишається важливою країною-партнером Латвії.

Він ознайомив представників української військової делегації з основними етапами та напрямами реорганізації і реформування Міністерства оборони та Збройних сил Латвії, які відбулися протягом останніх двох років.

Далі сторони детально обговорили можливі напрями розвитку військового співробітництва між Україною і Латвією як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних багатосторонніх ініціатив, зокрема, Скандинавсько-Балтійської ініціативи Nordic-Baltic 8.

Серед визначених сторонами напрямів співробітництва – захист навколишнього середовища від наслідків військової діяльності, підготовка кадрів для латвійської армії у вищих військових навчальних закладах України, підготовка вузькоспеціалізованих військових українських кадрів, зокрема водолазів, на території Латвії.

Б.АНДРЕСЮК підтримав ініціативу латвійської делегації щодо розвитку двосторонньої співпраці у галузі екологічної безпеки.

“Для нашої держави це дуже актуальне і важливе питання. На території України зберігається понад 700 тисяч тонн боєприпасів, які є надлишковими або непридатними для використання і які потребують утилізації. Не менш гострою проблемою залишається питання утилізації ракетного палива, його компонентів типу “меланж”. Досвід і допомога Латвії у вирішенні цих проблем будуть дуже для нас доречними”, - констатував він.