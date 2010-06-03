В Іспанії четверо виробників фабрики феєрверків загинули через вибух
20:56, 03 червня 2010Новини ЄС
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Причини невідомі...
Київ. 3 червня. УНІАН. Унаслідок вибуху і пожежі на фабриці феєрверків в Іспанії загинули четверо робітників, ще один отримав травми.
Як повідомляє Lenta.ru, вибух, після якого виникла пожежа, стався на фабриці Virgen de Las Nieves неподалік від Севільї сьогодні близько 14:00 за Київським часом.
Відомостей про можливі причини вибуху поки немає. Постраждалий робітник госпіталізований, його стан оцінюється як критичний.
Місцеві пожежники не виключають, що в ході робіт з ліквідації наслідків вибуху кількість загиблих і постраждалих може зрости.
Також існує небезпека повторних вибухів. Зараз фабрика оточена поліцією.
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