В Іспанії четверо виробників фабрики феєрверків загинули через вибух

Київ. 3 червня. УНІАН. Унаслідок вибуху і пожежі на фабриці феєрверків в Іспанії загинули четверо робітників, ще один отримав травми.

Як повідомляє Lenta.ru, вибух, після якого виникла пожежа, стався на фабриці Virgen de Las Nieves неподалік від Севільї сьогодні близько 14:00 за Київським часом.

Відомостей про можливі причини вибуху поки немає. Постраждалий робітник госпіталізований, його стан оцінюється як критичний.

Місцеві пожежники не виключають, що в ході робіт з ліквідації наслідків вибуху кількість загиблих і постраждалих може зрости.

Також існує небезпека повторних вибухів. Зараз фабрика оточена поліцією.