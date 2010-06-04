Рада ЄС вирішила укласти угоду про спрощення видачі віз з Грузією

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС вирішила підписати угоду про спрощення візового режиму з Грузією.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 3 червня у Люксембургу.

Формальне укладання угоди відбудеться пізніше.

Угода стосуватиметься короткотермінових віз, що надаватимуть можливість громадянам Грузії перебувати на території країн-членів ЄС не більше 90 днів протягом кожних 6-ти місяців.

Угод передбачає можливість видачі довгострокових – до 5-ти років – віз з багаторазовим в’їздом, а також встановлює, що вартість візи повинна становити 35 євро (звичайна вартість візи до ЄС становить 60 євро – УНІАН). Крім того, угодою передбачено перелік пільгових категорій громадян, які можуть отримувати візи безкоштовно.

Чинність угоди не поширюється на Данію, Ірландію та Великобританію.

Як повідомляв УНІАН, переговори про угоди щодо спрощення візового режиму та реадмісію між ЄС та Грузією були завершені у листопаді 2009 року, після чого угоди мають пройти процедуру ратифікації.