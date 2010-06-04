Рада міністрів ЄС підтримала скасування віз для Албанії та Боснії

Брюссель. 4 червня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС вважає за можливе схвалити безвізовий режим для Албанії та Боснії і Герцеговини, як тільки ці країни виконають усі необхідні вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було досягнуто 3 червня на засіданні Ради у Люксембургу.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Єврокомісія запропонувала запровадити безвізовий режим для Албанії та Боснії і Герцеговини.

Пропозиція передбачає скасування необхідності отримання короткотермінових віз для громадян цих балканських країн, які матимуть біометричні паспорти, для відвідування країн-членів ЄС (крім Великобританії та Ірландії) та країн, що входять до Шенгенської зони – Швейцарія, Норвегія та Ісландія).

ЄС розпочав безвізовий діалог з цими двома країнами на початку 2008 року на підставі “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму.

Наприкінці 2009 року ЄС вже запровадив безвізовий режим для громадян Сербії, Чорногорії та колишньої югославської республіки Македонія.