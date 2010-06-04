Брюссель. 4 червня. УНІАН. В Брюсселі затримано підозрюваного у скоєнні вбивства судді.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

За інформацією Інтернет-версії газети “Le Soir”, 3 червня ввечері поліція затримала у королівському парку в центрі Брюсселя людину, яка зробила кілька пострілів у повітря.

За даними фламандського телеканалу VRT, саме цей чоловік здійснив зранку подвійне вбивство у мировому суді бельгійської столиці.

Затриманий – іранець, 47 років. Телеканала повідомляє, що затриманий підтвердив, що здійснив вбивство з метою помсти за несправедливо, на його думку, винесене раніше рішення.

Телеканал також повідомляє, що затриманого впізнали кілька свідків ранкової трагедії в суді.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня о першій половині дня в центрі Брюсселя невідомий вбив у залі слухань мирового суду суддю та секретаря суду пострілами з пістолету. Вбивці вдалося втекти.