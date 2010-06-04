У Брюсселі відбудеться конференція на тему: “Де завершується Європа: регіональний внесок в приєднанні до ЄС”

В конференції планується участь комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюлє, а також депутатів Європарламенту – членів делегацій парламентської співпраці з Хорватією, колишньою югославською республікою Македонія, Албанією, Боснією та Герцеговиною, Сербією, Чорногорією та Косово. В ході конференції планується, зокрема, обговорити можливість впливу на розвиток країн Західних Балкан дещо зменшеної уваги ЄС, який на сьогодні більше займається питаннями фінансової кризи, бюджетного дефіциту та подоланням безробіття.

Дата події: 10 червня 2010 року. Час початку: 09:30.