”Наша Україна” закликає Януковича та РНБО переглянути ставлення до НАТО

Київ. 4 червня. УНІАН. “Наша Україна” закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та Раду національної безпеки і оборони України негайно переглянути своє рішення та включити до законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики пункт щодо членства України в НАТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

У “Нашій Україні” вважають, що вилучення пунктів про НАТО з проекту закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики є свідченням повного нерозуміння чинним керівництвом країни основ національної безпеки України.

“Виключаючи положення про інтеграцію в НАТО, ЯНУКОВИЧ і його команда прямо ставить під загрозу суверенітет і безпеку нашої держави”, - наголошують “нашоукраїнці”.

За їх словами, враховуючи недостатній рівень фінансування української армії, зрозуміло, що самотужки Україна неспроможна забезпечити собі належний рівень оборонної безпеки.

“Не допоможе нам і «старший брат». Адже російський флот у Севастополі, який давно вже втратив своє стратегічне військове значення, чи знеславлена і деморалізована чеченськими війнами армія цієї ж держави неспроможні захистити Україну від зовнішніх зазіхань. Більше того, як свідчить досвід Грузії, агресивна зовнішня політика сусідньої держави, замішана на необґрунтованих імперських претензіях, може стати прямою загрозою для існування України”, - вважають у “Нашій Україні”.

На переконання представників цієї політичної сили, для України немає альтернативи, окрім входження до колективної системи євроатлантичної безпеки.

“Тому з повною впевненістю можна стверджувати, що той, хто виступає проти НАТО, - виступає проти гарантування безпеки України. Той, хто агітує проти НАТО, є союзником терористів, незаконних режимів, які володіють зброєю масового знищення, ядерних шантажистів, піратів, проти яких виступає НАТО”, - заявили в “Нашій Україні”.

Крім того, підкреслили в партії, відносини між Україною та НАТО мають вагоме значення для гарантування миру і стабільності на всьому євроатлантичному просторі. “Тому той, хто проти членства України в НАТО, виступає проти укріплення системи міжнародної безпеки на сході Європи, а отже, проти гарантій безпеки і для наших стратегічних партнерів, зокрема Росії”, - додали “нашоукраїнці”.

Вони переконані, що членство у НАТО дозволить Україні використовувати накопичений роками досвід та фахові знання країн – членів Альянсу у галузі оборонної реформи, залучити потужні ресурси цієї організації у разі надзвичайних ситуацій техногенного характеру чи природних катастроф.

“Наша Україна” закликає керівництво держави не забувати й те, що процес входження до НАТО є стимулюючим чинником для проведення внутрішніх політичних та соціально-економічних реформ усіх сферах суспільного життя України.

Також після вступу до Альянсу Україна братиме безпосередню участь у процесах вироблення і прийняття рішень щодо подальшого розвитку європейської і євроатлантичної безпеки, наголосили в партії.

Окрім того, підкреслюється в повідомленні, Україна отримає додаткові гарантії забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів. “Завдяки цьому Україна не буде об’єктом провокацій на кшталт закликів до перегляду статусу Севастополя та Кримського півострова, або нагнітання напруження навколо острова Коса Тузла”, - зазначили в “Нашій Україні”.

“Звідси висновок – той, хто викреслює пункт про інтеграцію України в НАТО, відстоює інтереси іншої держави і не може бути керівником України”, - заявили в “Нашій Україні”, закликавши В.ЯНУКОВИЧА та РНБО негайно переглянути своє рішення та включити до законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики пункт щодо членства України в НАТО – як проміжної мети європейської інтеграції, що відповідає інтересам України.