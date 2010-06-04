ЄБРР продає свої акції в МАУ ”Австрійським авіалініям”

Київ. 4 червня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) почав процес передачі своїх акцій в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) компанії Austrian Airlines. Про це в коментарі УНІАН по телефону повідомив прес-секретар ЄБРР в Україні Антон УСОВ.

«Ми підтверджуємо, що виходячи з існуючих контрактних зобов`язань зі входження ЄБРР до складу МАУ, ЄБРР зобов`язаний після певної кількості років як акціонер МАУ продати свої акції стратегічному інвесторові на вимогу такого. Що зараз і відбувається, тобто, зараз відбувається процес передачі акцій ЄБРР «Австрійським авіалініям», як це й було передбачено в початковому договорі», - сказав він.

За словами А.УСОВА, процес передачі почався нещодавно, проте він не зміг назвати можливого терміну його завершення. «Після закінчення процесу австрійці повинні про це оголосити», - сказав він.

А.УСОВ повідомив, що процес передачі почато на вимогу австрійського акціонера.

При цьому він зазначив, що участь ЄБРР як акціонера МАУ була взаємовигідною. «Дуже важливо пам`ятати: горизонт наших інвестицій становить, як правило, 5 років, ми в МАУ перебували більше 10. Це означає, що до цього і акціонери, і керівництво компанії розглядали участь ЄБРР як корисний, потрібний факт. Але зараз, очевидно, прийшов час, і на їхню вимогу почато цю процедуру. У момент нашого входження (до складу акціонерів – УНІАН) було прописано, що на вимогу стратегічного інвестора ми повинні продавати акції. Тобто вони зараз виконують своє право, яке передбачене контрактними зобов`язаннями, і ми це робимо. Але з погляду банку - і це можна бачити за операційними показниками компанії - це дуже гарна, корисна інвестиція», - сказав він.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонерами МАУ є: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP – 6%.