Польща у першому кварталі видала українцям 90,6 тис. віз

Варшава. 4 червня. УНІАН. Консульства Польщі в Україні в першому кварталі цього року видали 90,6 тис. віз.

Як свідчать дані, передані польським Міністерством закордонних справ агентству УНІАН, українці за перші три місяці року отримали 55,8 тис. шенгенських віз та 34,8 національних польських віз.

Найбільше віз традиційно видало консульство Польщі у Львові - 58,7 тис., майже 55% яких були шенгенські візи.

Друге місце за кількістю виданих віз зайняло консульство у Луцьку, котре видало 15,8 тис. віз (65% шенгенські).

Трійку лідерів займає консульство у Києві, яке видало понад 10,2 тис. віз, (90% шенгенські).

Консульство у Харкові видало 2,9 тис. віз (понад 75% шенгенські), в Одесі 1,9 тис. віз (майже 80% шенгенські). Консульство у Вінниці, яке почало працювати в лютому цього року, видало 1,6 тис. віз, 60% з яких шенгенські.

У МЗС Польщі не уточнили, скільки віз видали польські консульства у першому кварталі 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, торік польські консульства збільшили видачу віз українцям на 20% - до майже 440 тис.

Громадяни України отримали 55% всіх виданих Польщею віз в 2009 році.

Довідка УНІАН. У 2008 році Польща через посилення візових правил у зв’язку зі вступом країни до Шенгенської зони скоротила видачу віз українцям на рекордні 40% - до 350 тис.

Польська влада запровадила візовий режим для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але видавали їх до 2008 року безкоштовно й за дуже ліберальними правилами.