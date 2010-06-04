Україна може постачати до Європи до 200 млрд. кубометрів газу на рік

Київ. 4 червня. УНІАН. Україна готова збільшити пропускну спроможність газотранспортної системи для прокачування газу до Європи до 200 млрд. куб. м на рік у разі зацікавленості в цьому країн Європейського Союзу і Росії.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві, яку транслював Перший Національний канал.

За його словами, процес переговорів щодо газотранспортного консорціуму «сьогодні рухається тільки у напрямі розширення кола парламентерів. Сьогодні до цього кола входять Росія, деякі країни Європейського Союзу».

«Окрім переговорів, жодного кроку в цьому напрямі не зроблено. Яка буде застосована модель, якщо ми рухатимемося цим шляхом, я не готовий сьогодні сказати», – зазначив він.

При цьому Президент додав, що «я готовий сказати лише одне, ми зацікавлені в збереженні, як мінімум, обсягів прокачування газу через українську газотранспортну систему у бік Європи на рівні не менше 120 млрд. куб. м».

«Ми безумовно зацікавлені, щоб ця система працювала надійно і був надійний технічний зміст цієї системи. Ми обов`язково робитимемо це власними силами, але якщо йтиметься про збільшення обсягів прокачування газу до Європи, якщо в цьому буде зацікавлений Європейський Союз і Росія, ми готові будемо розглянути цей проект», – сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «ми запропонували таку ідею і говоримо, що така можливість є – поетапно збільшити обсяги поставок газу до Європи до 200 млрд. куб. м».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що перший етап – це будівництво газопроводу «Богородчани-Ужгород», другий етап – модернізація діючої газотранспортної системи без її зупинки і третій етап – будівництво нової нитки газопроводів паралельно з існуючою.

”Все це розписано в часі, як це можна зробити. Проект можна здійснити не менш ніж за 10 років у цілому. А якщо говорити поетапно: перша черга – це 2-3 роки; друга черга – 3-4 роки”, - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Протяжність магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.

За оцінками експертів НАК «Нафтогаз України», пропускну спроможність української ГТС можна розширити на 60 млрд. кубометрів на рік за рахунок інвестування 5-6 млрд. доларів.