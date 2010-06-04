У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури, мультилінгвізму та молоді Андрулли Вассіліу
15:38, 04 червня 2010Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить нове дослідження Єврокомісії щодо статевої нерівності у навчанні у країнах Європи. Ця доповідь, зокрема, досліджує конкретні кроки кожної країни-члена ЄС у зменшенні різниці у рівні навчання та ступеню освіти між чоловіками та жінками.
Дата події: 07 червня 2010 року. Час початку: 11:15.
Час початку: 11:15.
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