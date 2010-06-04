У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури, мультилінгвізму та молоді Андрулли Вассіліу

В ході прес-конференції комісар представить нові пропозиції Єврокомісії щодо професійної освіти та тренінгів в Європі. В своєму Комюніке для Ради ЄС та Європрлменту під назвою: “Новий поштовх для європейської співпраці в професійній освіті та тренінгах для підтримки Європейської стратегії до 2020 року”, Комісія представить своє бачення щодо модернізації та розвитку професійного навчання в Європі протягом наступного десятиріччя.

Дата події: 09 червня 2010 року. Час початку: 11:30.