Рада міністрів ЄС не звернула уваги на бажання України

Брюссель. 4 червня. УНІАН. Рада ЄС не обговорювала питання надання Плану дій щодо безвізового режиму Україні і не планує цього робити найближчим часом.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили джерела в іспанському головуванні в ЄС та в Єврокомісії.

“Це питання не розглядалося”, - сказав співрозмовник агентства з іспанського головування в ЄС.

“Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ, яка засідала 3 червня, не обговорювала це питання, і, наскільки я бачу, воно не стоїть на порядку денному наступних засідань Ради ЄС”, - додав співрозмовник агентства з Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив під час засідання української частини Ради з питань співпраці України і ЄС про те, що Україна сподівається 3 червня одержати від Європейського Союзу план дій щодо введення безвізового режиму.

Він зазначив, що план дій Україна чекає одержати на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 3 червня в Люксембурзі.

19 травня заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам в Брюсселі про те, що ЄС готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на "дорожні карти" для країн Західних Балкан.

За його словами, рішення про надання Плану дій мало бут схвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 3 червня, після чого, сам План дій мав бути підготовлений до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні в Брюсселі.