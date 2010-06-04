Янукович звільнив Посла в Латвії

Київ. 4 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Рауля ЧІЛАЧАВУ з посади Надзвичайного і Повноважного посла України у Латвійській Республіці.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Р.ЧІЛАЧАВА працював послом України в Латвії з 9 грудня 2005 року.