”Австрійські авіалінії” продали свою частку в МАУ

Київ. 4 червня. УНІАН. Авіакомпанія Austrian Airlines продала свою частку у розмірі 22,5% в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Про це у коментарі УНІАН повідомили у службі зовнішніх зв`язків Austrian Airlines.

«Так, ми продали свою частку в 22,5% у МАУ. Ми реструктуруємо свою компанію. Ми продали свою міноритарну частку в МАУ, оскільки зосереджуємося на своєму основному бізнесі», - зазначається у повідомленні. При цьому в компанії повідомили, що Україна залишається дуже цікавим ринком для «Австрійських авіаліній».

Водночас в компанії відзначили, що не можуть назвати покупця, оскільки з ним узгоджено питання про конфіденційність.

Щодо акцій, які «Австрійськими авіалініям» передають ЄБРР, у компанії повідомили, що це передбачено їх контрактом. Як відзначили в австрійській компанії, процес передачі 9,9% акцій зараз реалізується. Таким чином, «Австрійські авіалінії» одержують пакет, яким ЄБРР володів у МАУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) повідомив, що він почав процес передачі своїх акцій в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) компанії Austrian Airlines. «Ми підтверджуємо, що, виходячи з існуючих контрактних зобов`язань з входження ЄБРР до складу МАУ, ЄБРР зобов`язаний після певної кількості років як акціонер МАУ продати свої акції стратегічному інвестору на вимогу такого. Що зараз і відбувається, тобто зараз відбувається процес передачі акцій ЄБРР «Австрійським авіалініям», як це і було передбачено в початковому договорі», - сказав прес-секретар ЄБРР в Україні Антон УСОВ. За словами А.УСОВА, процес передачі розпочався нещодавно, проте він не зміг назвати ймовірного терміну його завершення. Процес передачі розпочато на вимогу австрійського акціонера.

Нагадаємо, до недавнього часу 22,5% акцій МАУ володіла компанія UIAB (Австрія) – 22,5%. Акції, що залишилися, на сьогодні розділені так: Фонд державного майна України – 61,58%, Європейський банк реконструкції і розвитку – 9,93% (розпочато процес їх передачі Austrian Airlines) і CIP – 6%.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).