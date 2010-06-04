МЗС України та Польщі домовилися розвивати співробітництво

Варшава. 4 червня. УНІАН. Представники міністерств закордонних справ України та Польщі домовилися активізувати співробітництво між державами.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Польщі, відповідна домовленість була досягнута під час чергового раунду українсько-польських консультацій, які відбулися на рівні заступників міністрів Костянтина ЄЛІСЄЄВА та Генрика ЛІТВІНА у Варшаві 2 червня.

Сторони обговорили питання реалізації домовленостей міністрів закордонних справ України та Польщі, досягнутих під час зустрічі 24 травня.

”Сторони домовилися докласти практичних зусиль з метою активізації двосторонньої співпраці на всіх рівнях. З цією метою найближчим часом заплановано провести низку візитів високого рівня, а також чергові засідання ключових двосторонніх інституційних механізмів, зокрема міжурядового Комітету з питань Євро-2012, Постійної українсько-польської конференції з питань європейської інтеграції”, - йдеться у повідомлені.

Польська сторона підтвердила незмінність курсу на стратегічне партнерство з Україною, незалежно від результатів позачергових президентських виборів у Польщі, перший тур яких відбудеться 20 червня.

Крім того, досягнуто домовленості щодо спільних дій з метою відновлення позитивної динаміки у двосторонній торгівлі та вирішення проблемних питань у сфері інвестиційної співпраці. У цьому контексті домовлено якнайшвидше провести чергове засідання Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Сторони предметно обговорили проблематику європейської інтеграції України. ”Першочергову увагу у цьому плані було прикуто до питань укладення Угоди про асоціацію та перспектив безвізового діалогу між Україною та ЄС. Домовлено про тісну співпрацю з питань реалізації конкретних проектів у рамках «Східного партнерства», - повідомляє посольство.

К.ЄЛІСЄЄВ у ході візиту також провів зустріч із заступником голови Бюро національної безпеки Польщі Вітольдом ВАЩИКОВСЬКИМ, з яким, зокрема, обговорив питання міжнародної та регіональної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у польському Сопоті відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО, на якій вони домовилися активізувати співробітництво та визначити план першочергових заходів на найближчі два роки.

За даними польського МЗС, серед важливих питань міністри визначили забезпечення регіональної енергетичної безпеки, реалізацію проектів ініціативи ”Східне партнерство”, підписання Україною з Євросоюзом “дорожньої карти” запровадження безвізового режиму, переговори про збільшення прикордонної смуги у рамках малого прикордонного руху до 50 км з 30 км і збільшення пунктів пропуску на спільному кордоні.

Крім цього, пріоритетним залишається посилення співпраці України із державами Веймарського трикутника і Вишеградською групою, проведення Євро-2012 та створення Польсько-Українського форуму партнерства, який має сприяти зміцненню діалогу між українцями та поляками.