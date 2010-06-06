Росія та ЄС створять комітет із зовнішньої політики?

Москва. 6 червня. УНІАН. Росія і Німеччина пропонують Європейському Союзу розглянути можливість створення Комітету Росія-ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, про це сказано в меморандумі за підсумками зустрічі Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА й Федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ. Зустріч відбулася 4-5 червня 2010 року в місті Мезеберг.

«Виходячи з принципу неподільності безпеки всіх держав на євроатлантичному просторі, Президент Д.МЕДВЕДЄВ і Канцлер А.МЕРКЕЛЬ пропонують сьогодні розглянути можливість створення Комітету Росія-ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки (КЗПБ Росія-ЄС) на міністерському рівні (міністр закордонних справ Сергій ЛАВРОВ – високий представник Кетрін ЕШТОН).

На їх думку, Комітет міг би бути уповноважений на те, аби служити форумом для обміну думками з поточних питань міжнародної політики і безпеки і розробляти основні принципи проведення спільних цивільних/військових операцій Росії і ЄС з кризового регулювання.

Також РФ і ФРН пропонують, аби Комітет Росія-ЄС проводив обмін думками і вироблення рекомендацій з конкретних питань співпраці, включаючи різні конфлікти й кризові ситуації, в сприянні врегулюванню яких беруть участь Росія і Євросоюз у рамках відповідних міжнародних форматів.

Зважаючи на здійснювані зусилля (зокрема Російсько-Українську декларацію від 17 травня 2010 року і Заяву Високого представника К.ЕШТОН від 17 травня 2010 року), Росія й Європейський Союз співпрацюватимуть у напрямі вирішення придністровського конфлікту, перш за все маючи на увазі досягнення відчутного прогресу в рамках формату 5+2 (Росія, Україна, Молдова, Придністров`я, ОБСЄ, ЄС, США). Ця співпраця може включати спільні заходи Росії і ЄС, які гарантуватимуть безпроблемний перехід від нинішньої ситуації до фінальної стадії.

Під час чергового саміту ЄС-Росія буде проаналізовано прогрес, досягнутий новим Комітетом.