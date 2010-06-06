Українка вперше виграла юніорський ”Ролан Гаррос”

Київ. 6 червня. УНІАН. Українка Еліна СВІТОЛІНА стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції з тенісу серед юніорів.

У фінальному матчі 15-річна Е.СВІТОЛІНА обіграла свою ровесницю з Тунісу Онс ЖАБЕР з рахунком 6:2, 7:5, передає РІА «Новости».

Е.СВІТОЛІНА стала другою представницею пострадянського простору, яка виграла юніорський ”Ролан Гаррос”, після естонки Кайі КАНЕПІ, яка завоювала трофей в 2001 році.

Серед чемпіонок юніорського ”Ролан Гаррос” колишніх років чимало тенісисток, які добилися серйозних успіхів у професійному турі. Це, наприклад, швейцарка Мартіна ХІНГІС (1993, 1994), француженка Амелі МОРЕСМО (1996), бельгійка Жюстін ЕНЕН (1997), росіянка Надія ПЕТРОВА (1998), полячка Агнешка РАДВАНСЬКА (2006).