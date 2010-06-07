130 українських військових підвищують кваліфікацію в Німеччині

Київ. 7 червня. УНІАН. Військовослужбовці нової - 14-ї - ротації національного миротворчого контингенту багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР у Косовому відбули з Миколаєва до Німеччини, де проходитимуть завершальний етап підготовки до виконання завдань на Балканах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, на базі Об’єднаного багатонаціонального центру бойової підготовки 7-ї армії Збройних сил США в Європі, що у німецькому місті Хохенфельц, 130 українських військовослужбовців підвищуватимуть свій вишкіл до 30 червня.

“У Німеччині спільно з американськими військовими ми відпрацьовуватимемо питання взаємосумісності, обміняємося досвідом виконання завдань під час проведення миротворчої місії на Балканах”, - зазначив кандидат на посаду командира миротворчого підрозділу майор Олександр ЛУЦЕНКО.

Він також додав, що після завершення етапу підготовки у Німеччині і повернення до України усі майбутні миротворці пройдуть акредитацію, а підрозділ - сертифікацію.

Як повідомлялося, чергову – 14-ту – ротацію миротворчого контингенту багатонаціональної бойової групи “East” сил КФОР у Косовому заплановано провести у першій половині серпня поточного року.