Єврогрупа створила механізм порятунку євро

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Єврогрупа схвалила створення фонду допомоги євро – Європейського інструменту фінансової стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 7 червня ввечері на засіданні Єврогрупи у Люксембурзі.

Цей інструмент, який може гарантувати отримання країнами-членами зони євро, що відчувають бюджетні складнощі, до 750 млрд. євро додаткових кредитів.

Крім того, в ході засідання міністри домовились про можливість перевірки бюджетних показників країн-членів зони євро з метою уникнення ситуацій, коли про надзвичайно високий бюджетний дефіцит стає відомо занадто пізно. При цьому, згідно з ухваленим рішенням, Євростат – Європейський статистичний офіс – отримає право на проведення “розслідувань” для чіткого визначення відповідності задекларованих урядами країн-членів зони євро бюджетних показників реальному стану справ.

Міністри фінансів ЄС також обговорили можливі санкції до країн-членів єврозони, за порушення встановлених правил, в тому числі щодо того, що річний дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3% ВВП.

В ході засідання 7 червня, міністри говорили переважно про фінансові санкції, оскільки нефінансові санкції, такі, як, наприклад, призупинення права голосу для представників країн, що не виконують спільні вимоги, можна запровадити лише після внесення змін до Угоди ЄС. До санкцій фінансового характеру, зокрема, належить можливість накладення штрафу на країну, яка не вклалася в передбаченні Європейським пактом стабільності та зростання показники. До сьогоднішнього часу існувало правило, яке передбачало можливість стягнення з країни, чий бюджетний дефіцит перевищив 3% ВВП, штрафу у розмірі до 0,5% ВВП.

“До нинішнього часу ви отримували штрафи тільки за перетин “червоного світла” в 3% ВВП, однак від сьогодні ви також можете мати проблеми за “проїзд на жовте світло”, - сказав журналістам Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

Остаточне рішення щодо можливих санкцій може бути схвалено на засіданні Європейської Ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 17 червня.