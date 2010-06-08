В РФ висунуто обвинувачення чотирьом мародерам

Москва. 8 червня. УНІАН. Висунуто звинувачення чотирьом російським військовослужбовцям, які викрали банківські карти з місця катастрофи літака Президента Польщі Леха Качиньського.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті при Прокуратурі (СКП) РФ, командування військової частини, яка забезпечує діяльність військового аеродрому під Смоленськом, звернулося до правоохоронних органів - УФСБ і слідчого відділу по Смоленському гарнізону Військово-слідчого управління Слідчого комітету з інформацією, що у військовослужбовців термінової служби знайдено іноземні банківські карти.

Повідомляється, що під час перевірки були встановлено, що військовослужбовці Сергій СИРОВ, Ігор ПУСТОВАР, Артур ПАНКРАТОВ і Юрій САНЬКОВ користувалися зазначеними картами. Загальна сума викрадених коштів становила 60 тис. 345 рублів. (близько 2 тис. дол.) Враховуючи, що ці банківські карти встановленим особам не належали, а вони 10 квітня 2010 року перебували в оточенні місця падіння літака Президента Польщі, щодо цих чотирьох військовослужбовців порушено кримінальну справу за пунктом «а» частини 2, ст. 158 Кримінального кодексу РФ (крадіжка, скоєна групою осіб за попередньою змовою). Пізніше представник Департаменту кримінальних розслідувань Республіки Польщі звернувся до російських правоохоронних органів з проханням перевірити факт використовування на території Російської Федерації банківських карт одного з пасажирів літака, що зазнав аварії під Смоленськом.

До цього моменту УФСБ по Смоленській області і слідчі органи СКП вже не лише мали у своєму розпорядженні зазначену інформацію, а й проводили активні слідчо-оперативні заходи щодо даного факту, результатом яких стало притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Сьогодні проти чотирьох військовослужбовців висунуто звинувачення у крадіжці чужого майна, скоєного групою осіб за попередньою змовою. Всі четверо обвинувачених визнали себе винними в скоєному і активно співробітничають зі слідством. щодо обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді взяття під наглядом командуванням військової частини. Необхідно відзначити, що троє з них були раніше судимі: С.СИРОВ – за пограбування (ст. 161 УК РФ), А.ПАНКРАТОВ – за виготовлення, зберігання, перевезення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 186 УК РФ) і Ю.САНЬКОВ – за крадіжку (ст. 158 УК РФ).