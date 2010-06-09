Єврокомісія стежить за ситуацією зі свободою слова в Україні

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Єврокомісія уважно стежить за розвитком ситуації в області свободи слова в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ.

“Ми дуже уважно стежимо за розвитком в цій сфері і в сфері демократії в більш широкому контексті”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії відмовилася коментувати рішення Київського окружного адміністративного суду, який фактично позбавив частот на мовлення канали ТВі та “5 канал”.

“Я би не коментувала рішення суду, оскільки, в принципі, ми дуже високо цінуємо незалежність судової влади”, - зазначила А.ФІЛОТЕ.

Водночас, представник Єврокомісії зазначила, що питання свободи слова на сьогодні залишається одним з пріоритетних на порядку денному співпраці Україна-ЄС.

Вона також нагадала, що наприкінці квітня ЄС вже виступав із заявою, в якій висловлював стурбованість повідомленнями про обмеження свободи медіа в Україні.

В цій заяві ЄС закликав український уряд забезпечити гарантії для медіа-плюралізму та свободи висловлювань в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group про визнання недійсним рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення про розповсюдження частот, в тому числі для «5-го каналу» та каналу TVi.