Польща разом з Єврокомісією готується до головування в ЄС

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Уряд Польщі обговорив з Єврокомісією підготовку до головування в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні на брифінгу прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК та Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Той факт, що в такий складний період для Польщі ми маємо зустріч практично всього уряду з Єврокомісією, доводить, наскільки важливим є для нас президентство в 2011 році в ЄС”, - заявив голова польського уряду.

“Це вперше ми маємо зустріч такого типу, і ми зафіксували значну схожість точок зору Польщі та Єврокомісії”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Протягом сьогоднішнього візиту відбулися двосторонні зустрічі між міністрами уряду Польщі та комісарами ЄС, а також спільне засідання.

За словами Ж.БАРРОЗУ, Польща планує під час свого головування в ЄС зосередити увагу, передусім, на підготовку бюджету на наступний 7-річний період, посиленням Східного партнерства, а також питаннями покращення енергетичної безпеки ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи не може сьогоднішній візит розглядатися певною мірою, як підтримка Єврокомісією однієї політичної сили в Польщі напередодні президентських виборів, Д.ТУСК зазначив, що дата візиту була узгоджена ще півроку тому.

“Після трагедії з літаком Президента я зателефонував Президенту Єврокомісії і запропонував йому самому визначитися. Ми дійшли висновку, що немає підстав для перенесення зустрічі. Тим більше, що в європейському календарі завжди складно знайти час”, - сказав прем’єр Польщі.

“Ну і, ні я, ні Ж.БАРРОЗУ не є кандидатами на цих виборах”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, перший тур позачергових президентських виборів відбудеться у Польщі 20 червня, другий - 4 липня. Позачергові вибори призначені у зв’язку із загибеллю Президента Польщі в аіакатастрофі під російським Смоленськом.

Польща головуватиме в ЄС у другій половині 2011 року.