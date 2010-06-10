ЄС може надати фіндопомогу Україні для реалізації угоди про реадмісію
Лавринович не називає суми
Брюссель. 10 червня. УНІАН. ЄС готовий надавати Україні фінансову допомогу для реалізації угоди про реадмісію.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив українським журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ по завершенню міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.
“Ми можемо говорити, і ми почули готовність опрацьовувати програми, які будуть спрямовані для реалізації різних заходів в сфері юстиції, безпеки і внутрішніх справ, і готовність Єврокомісії, те, що було озвучено комісаром із внутрішніх справ, готовність брати участь в розгляді питань фінансування цих заходів, які потребують витрат і коштів для здійснення якихось дій”, - сказав він.
Міністр не уточнив, про яку суму допомоги може йтися.
“Залежить від того, про що мову вести. Якщо про притулки (для осіб, що повертаються в Україну з ЄС в рамках дії угоди про реадмісію – УНІАН) – це одні цифри, про адміністрування кордонів – це інші цифри, чи коли говорити про виготовлення спеціальних документів, підходи, які необхідні, зокрема, до біометрики – це треті цифри. Тобто ту не існує загальної цифри – скільки вам треба для щастя”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про реадмісію 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року, а положення про повернення осіб з третіх країн, що нелегально потрапили до ЄС через територію України – з 1 січня цього року.