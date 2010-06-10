ЄС може надати фіндопомогу Україні для реалізації угоди про реадмісію

Брюссель. 10 червня. УНІАН. ЄС готовий надавати Україні фінансову допомогу для реалізації угоди про реадмісію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив українським журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ по завершенню міністерського засідання Україна-ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки.

“Ми можемо говорити, і ми почули готовність опрацьовувати програми, які будуть спрямовані для реалізації різних заходів в сфері юстиції, безпеки і внутрішніх справ, і готовність Єврокомісії, те, що було озвучено комісаром із внутрішніх справ, готовність брати участь в розгляді питань фінансування цих заходів, які потребують витрат і коштів для здійснення якихось дій”, - сказав він.

Міністр не уточнив, про яку суму допомоги може йтися.

“Залежить від того, про що мову вести. Якщо про притулки (для осіб, що повертаються в Україну з ЄС в рамках дії угоди про реадмісію – УНІАН) – це одні цифри, про адміністрування кордонів – це інші цифри, чи коли говорити про виготовлення спеціальних документів, підходи, які необхідні, зокрема, до біометрики – це треті цифри. Тобто ту не існує загальної цифри – скільки вам треба для щастя”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про реадмісію 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року, а положення про повернення осіб з третіх країн, що нелегально потрапили до ЄС через територію України – з 1 січня цього року.