В ЄС сподіваються на приїзд Азарова на Раду співробітництва Україна-ЄС

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ рекомендує Україні провести засідання Ради співробітництва Україна-ЄС на високому рівні.

Про це він заявив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

«Моя рекомендація полягала б у тому, щоб провести це засідання на високому рівні», - сказав комісар.

Він зазначив, що лише вчора, 9 червня, з європейського боку було підтверджено, що від ЄС головуватиме на засіданні Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

«І тепер це питання для України - визначитися з рівнем представництва», - сказав він.

Комісар також висловив сподівання в тому, що проведення засідання Ради співробітництва Україна-ЄС на високому рівні дасть можливість розпочати підготовку до саміту Україна-ЄС, який заплановано попередньо на жовтень цього року.

Комісар також висловив сподівання, що Україна на засіданні буде представлена прем’єр-міністром.

Як повідомило УНІАН джерело, близьке до іспанського головування в ЄС, ще вчора, 9 червня, Україна розглядала можливість направлення на засідання Ради співробітництва делегації на чолі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, оскільки ЄС мав бути представлений делегацією на чолі з комісаром ЄС С.ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, засідання Ради співробітництва Україна-ЄС відбудеться 15 жовтня 2010 року у Люксембурзі.