В Україну їде новий Посол Бельгії
14:44, 10 червня 2010Новини ЄС
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МЗС України надало агреман 58-річному дипломату
Брюссель. 10 червня. УНІАН. Новим Послом Бельгії в Україні стане Філіп КЮМПС (Filip CUMPS).
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Бельгії.
За інформацією прес-служби, Міністерство закордонних справ України надало агреман на призначення Ф.КЮМПСА Послом.
Ф.КЮМПС, 58 років, розпочав кар’єру дипломата в 1977 році. Працював у дипломатичних представництвах Бельгії в Барселоні, Манілі, Токіо, Відні, Копенгагені та Москві. Очолював Посольства в Йорданії та Литві.
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