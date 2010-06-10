В Україну їде новий Посол Бельгії

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Новим Послом Бельгії в Україні стане Філіп КЮМПС (Filip CUMPS).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Бельгії.

За інформацією прес-служби, Міністерство закордонних справ України надало агреман на призначення Ф.КЮМПСА Послом.

Ф.КЮМПС, 58 років, розпочав кар’єру дипломата в 1977 році. Працював у дипломатичних представництвах Бельгії в Барселоні, Манілі, Токіо, Відні, Копенгагені та Москві. Очолював Посольства в Йорданії та Литві.