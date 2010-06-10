«Укрзалізниця» і компанія «DB Schenker» збільшать перевезення вантажів

Київ. 10 червня. УНІАН. «Укрзалізниця» і компанія «DB Schenker» (Німеччина) збільшать обсяги перевезень вантажів у напрямі схід-захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник генерального директора відомства Віктор ЧОРНИЙ.

Зокрема, зростуть перевезення зерна, залізняку, товарів народного споживання і продукції високої переробки, як територією України, так і Західної Європи, де оператором є «DB Schenker». Остання група вантажів є високо конкурентною, і ”Укрзалізниця” спільно з німецькою компанією готова за неї поборотися, сказав він.

Зі свого боку директор Східного регіону «DB Schenker» Ганс Георг ВЕРНЕР відзначив, що компанія зацікавлена в нарощуванні перевезень вугілля і деревини, а пізніше - руди. «Реальна співпраця почалася лише два місяці тому, і треба починати з кількох проектів, - пояснив він. – А в перспективі ми говоримо про 1 млн. тонн (вантажів із країн СНД до Європи – УНІАН)».

Він повідомив, що нещодавно компанія придбала кілька операторів у Польщі і Угорщині, після чого співпраця з ”Укрзалізницею” набула більш конкретного характеру.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві відбувся діловий форум ”Проблеми і перспективи розвитку вантажних перевезень” за участю ”Укрзалізниці”, німецької компанії «DB Schenker» і компаній вантажовідправників: ”Метінвестхолдинг”, Полтавський ГЗК, ”Технобуд” та інших.

Довідка УНІАН. У 2009 р. обсяги перевезень між Україною і країнами ЄС становили 28 млн. 672.9 тис. тонн, зокрема, з Німеччиною - 546.2 тис. т. У структурі експортних вантажів Німеччини транзит з України становить 98% (зерно і продукти перемолу - 32,4%, залізна і марганцева руда - 18%). Більша частина вантажів прямує через порти Чорного моря.